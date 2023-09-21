Ставрополь, 21 сентября, 2023, 16:27 — ИА Регнум. В Ставрополье прибыли первые туристы из Ирана, которым не нужно было оформлять визу для визита в Россию. Путешествие началось со Ставрополья. В первую такую туристическую группу из Ирана вошли представители туроператоров, которые в дальнейшем откроют Россию для своих соотечественников, рассказал губернатор региона Владимир Владимиров в своих соцсетях.

«Победа 26» Ставрополье приняло первых безвизовых туристов из Ирана

По словам губернатора, туристы из Ирана за день посетят города-курорты Кавказских Минеральных Вод, где ознакомятся с местными культурными и природными достопримечательностями. Кроме того, в рамках визита тургруппы пройдут и встречи с их коллегами — российскими туроператорами. Курировать эту работу будет минтуризма Ставрополья.

«Безвизовый режим сделает туризм между нашими странами более активным. Ждём новых гостей на Ставрополье!»— цитирует губернатора издание «Победа 26».

Губернатор Владимир Владимиров уделяет развитию туризма в регионе особое внимание. Так, для привлечения турпотока в регионе до конца 2024 года возведут 154 модульных отеля.