Москва, 21 сентября, 2023, 16:44 — ИА Регнум. После прекращения боёв в Нагорном Карабахе в расположении российских миротворцев продолжают оставаться 1 340 мирных жителей, в том числе 607 детей, сообщили журналистам в Министерстве обороны.

«Все эвакуированные жители Нагорного Карабаха обеспечены местами для отдыха и горячим питанием», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что командование миротворцев непрерывно взаимодействует с Баку и Степанакертом. Действия российских военнослужащих направлены на то, чтобы не допустить кровопролития, обеспечить безопасность мирного населения и соблюдение норм гуманитарного права в его отношении.

Как передавал ИА Регнум, 20 сентября в Минобороны сообщили, что миротворцы в Нагорном Карабахе эвакуировали 3154 человека, включая 1428 детей. Всех обеспечили питанием и местами для отдыха.

В городе Евлах 21 сентября при участии российских миротворцев прошла встреча между представителями Нагорного Карабаха и Азербайджана. После того как она завершилась, представитель азербайджанского президента по особым поручениям посол Эльчин Амирбеков отметил, что за одну встречу не получится решить всех вопросов. Он также сообщил, что Еревану передали проект мирного соглашения.

Азербайджан начал бои в Карабахе 19 сентября, заявив, что проводит «антитеррористические действия». 20 сентября в Степанакерте согласились разоружить армию, и стороны договорились о перемирии. Переговоры проходили при посредничестве миротворцев.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с самого начала обострения в Карабахе заявил, что Еревану нельзя вмешиваться в конфликт. 21 сентября, поздравляя сограждан с Днём независимости, он не упомянул соседнюю непризнанную республику.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в регионе, напомнил, что Пашинян признал Карабах частью Азербайджана, подписав в 2022 году Алма-Атинскую декларацию. После этого всё, что происходит в Карабахе, юридически является внутренним делом Баку.