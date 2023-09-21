Москва, 21 сентября, 2023, 16:43 — ИА Регнум. 21 сентября в Москве прошло заседание правления Социального фонда России (СФР). На заседании обсудили актуальные задачи, стоящие перед ведомством: план выплат на следующий год и работу в новых регионах России.

Глава СФР Сергей Чирков открыл заседание и обозначил направления деятельности, которые находятся в фокусе внимания. На сегодняшний день идет работа над параметрами бюджета Соцфонда на следующий год и плановый период до 2026 года. С соответствующим докладом выступила первый зампред фонда Татьяна Суслина.

О том, как осуществляется установление выплат в новых субъектах России, рассказала замглавы СФР Марина Семёнова. Главные тезисы касались мероприятий, проведенных в этом году для перехода на российскую социальную систему Луганской и Донецкой республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Члены правления представили предложения по поднятым вопросам, включая предоставление санаторного лечения студентам с инвалидностью по месту учебы, финансирование технических средств реабилитации на 2024 год, а также разъяснительную работу с профсоюзными организациями по вопросам пенсионного и социального страхования. Все предложения были приняты в работу.

Кроме того, во время заседания утвердили типовые документы, регламентирующие деятельность Соцфонда.

Это первое заседание правления объединенного фонда, прошедшее с момента его создания в январе текущего года. В состав правления, помимо представителей самого СФР, входят эксперты Министерства труда и Министерства финансов, представители профсоюзных организаций, Государственной думы, Совета Федерации, Банка России и других. Их участие позволяет сделать работу единого фонда более эффективной и повысить прозрачность управления.