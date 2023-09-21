Вашингтон, 21 сентября, 2023, 16:10 — ИА Регнум. В США призвали к прекращению финансовой помощи Украине. Американский сенатор Рэнд Пол заявил 21 сентября, что с продолжением этого возрастает риск прямого столкновения Вашингтона и Москвы.

Mark Taylor Рэнд Пол

Парламентарий напомнил, что Россия была и остаётся обладательницей крупнейшего ядерного арсенала в мире, и это не стоит недооценивать. Сенатор заявил, что налогоплательщики участвуют в боевых действиях своими деньгами и не могут делать вид, что их всё это не касается.

«Мы не можем и дальше ставить нужды других стран выше собственных, не можем спасать Украину, обрекая на гибель американскую экономику. И конечно, мы не сможем спасти Киев, ввязавшись в войну с Россией», — резюмировал Пол в статье для The American Conservative.

Как сообщало ИА Регнум, спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил 19 сентября, что не собирается гарантировать новое финансирование и намерен потребовать от украинского лидера Владимира Зеленского отчётности за уже полученные им от Запада средства. Спикер осудил спецоперацию России на Украине и заявил, что хотел бы её завершения, но хотел бы и подотчётности украинской стороны.

Перед этим, 18 сентября, координатор администрации США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби признал рост числа недовольных финансированием Украины конгрессменов. По его словам, критикуют в основном республиканцы от правого крыла палаты Конгресса.