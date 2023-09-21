Краснодар, 21 сентября, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Свыше 90 кг наркотиков естественного происхождения изъято в Краснодарском крае с начала года. Об этом сообщил вице-губернатор региона Александр Власов в ходе совещания, посвященного вопросам незаконного оборота наркотиков, ликвидации незаконных посевов и очагов роста, а также мерам по пресечению потребления опиатов среди молодежи.

Петр Кончаловский. Маки. 1955

Власов рассказал о ходе межведомственной комплексной оперативно-профилактическая операция «Мак». «Только в период первых двух этапов за 20 дней выявлено 140 преступлений, — отметил вице-губернатор Кубани. — Выявлено и уничтожено 180 очагов дикорастущих наркосодержащих растений».

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, на совещании также рассмотрели вопросы раннего выявления потребителей токсических веществ среди молодежи. В несколько этапов осуществляются медицинские обследования и лечебно-оздоровительные мероприятия. Отмечалось, что в этом году среди призывников края не выявили склонных к употреблению наркотических средств.

Александр Власов поручил усилить межведомственное взаимодействие и привлекать к деятельности по ликвидации незаконных посевов и очагов дикорастущих наркосодержащих растений граждан и общественные организации.