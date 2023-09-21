Москва, 21 сентября, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Вопрос о высылке из Болгарии настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана относится к ведению министерства иностранных дел, заявил 21 сентября в беседе с журналистами пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, пока нет. Мы ожидаем, что до конца года некий формат будет», — отметил он журналистам на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, Песков в марте сообщил, что прямую линию с Путиным в этом году могут совместить с большой пресс-конференцией. Он отметил, что востребованные форматы.

Предыдущая прямя линия с российским лидером прошла 20 июня 2021 года. Она продлилась 3 часа 42 минуты. За это время Путин ответил 70 обращений.

Первый прямой эфир президента, где он отвечал на вопросы жителей, состоялся 24 декабря 2001 года. Он продлился 2 часа 20 минут, Путин ответил на 47 вопросов.