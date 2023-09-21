Москва, 21 сентября, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Девятиклассник был похищен за долги отчима — предпринимателя в Хабаровском крае, сообщил источник ИА Регнум.

Баранов Владимир/Global Look Press

Инцидент произошёл 20 сентября в селе Некрасовка. По предварительным данным, к 15-летнему подростку со спины подошёл мужчина и усыпил его при помощи чем-то пропитанной тряпки. Затем парень был отвезён в заброшенный дом, где его били палкой и пытали электрошокером. Неизвестный мужчина представился Михаилом. Он требовал от подростка сообщить отчиму, чтобы тот вернул пять млн рублей, которые он якобы когда-то проиграл в местах лишения свободы.

Затем похититель завязал глаза ребёнку и отвёз его к одной из сельских школ. Там он его отпустил и скрылся. Согласно информации источника, отчим похищенного ребенка ранее привлекался к уголовной ответственности, отбывая срок в местах лишения свободы. В настоящее время он занимается бизнесом.

В начале сентября были задержаны пять молодых людей, подозреваемых в похищении 17-летнего юноши. Во Всеволожском районе Ленобласти они затащили его в автомобиль, требуя дать им 50 тысяч рублей. Взамен они обещали не раскрывать информацию о якобы ведущейся подростком противоправной деятельности.