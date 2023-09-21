Москва, 21 сентября, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Российские миротворцы приложили все усилия, чтобы помочь мирным жителям в Нагорном Карабахе покинуть опасные районы, сообщил 21 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Наши миротворцы <…> приложили усилия для того, чтобы помочь этим людям покинуть опасные районы», — сказал представитель Кремля.

Песков также заявил журналистам, что Россия рассчитывает на скорое прекращение огня в регионе. Это позволит создать условия для возвращения эвакуированных мирных жителей домой, отметил пресс-секретарь президента.

По информации на 21 сентября российские миротворцы эвакуировали из опасных регионов Карабаха порядка пяти тысяч мирных жителей. В Минобороны сообщили, что силами российских миротворцев удалось осуществить эвакуацию жителей из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 19 сентября, когда Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в регионе. На следующий день, 20 сентября, конфликтующие стороны в Карабахе договорились о перемирии. Переговоры проходили при посредничестве российских миротворцев.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне событий в Карабахе заявил, что военных армянской армии в Нагорном Карабахе нет, и осудил действия Азербайджана. Он 19 сентября сообщил, что конфликт в Нагорном Карабахе не касается Армении.

Россия развернула миротворческий контингент в Нагорном Карабахе в соответствии с заключённым 9 ноября 2020 года трёхсторонним заявлением президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении о прекращении огня.

Путин 12 сентября заявил о несостоятельности претензий Армении к России, поскольку Ереван признал Нагорный Карабах частью Азербайджана. Армянское руководство публично заявило об этом, когда посчитало всю территорию до 1991 года в рамках Азербайджанской ССР, в которую входил Карабах. Также 6 октября 2022 года Пашинян признал Алма-Атинскую декларацию, согласно которой Карабах находится в составе Азербайджана.