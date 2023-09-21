Москва, 21 сентября, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 сентября заявил о присутствии российских миротворцев на переговорах по Нагорному Карабаху в Евлахе.

Министерство обороны/ РИА Новости

«Ведутся переговоры между представителями Карабаха и представителями Азербайджана, которые ведут речь в присутствии наших миротворцев», — сообщил он.

Вместе с тем представитель Кремля отметил, что Москва в своей позиции исходит из того, что стороны создадут условия для устойчивого прекращения боевых действий на территории региона, которые позволят эвакуированным мирным жителям вернутся в свои жилища.

«Мы исходим из того, что сейчас начнётся период устойчивого прекращения огня, будут создаваться условия для возвращения перемещённых лиц в места проживания», — резюмировал Песков.

Он указал, что российские миротворцы приложили все усилия и провели всю необходимую работу, чтобы помочь людям покинуть опасные районы.

Как сообщало ИА Регнум 20 сентября, российские миротворцы с начала активных боевых действий в Нагорном Карабахе эвакуировали 3154 человека, включая 1428 детей. Минобороны России заявило, что всех их обеспечили местами для отдыха и горячим питанием, медицинскую помощь оказали 16 мирным жителям.

Ситуация в Карабахе обострилась 19 сентября, когда Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» по обеспечению безопасности азербайджанских военнослужащих и восстановлению конституционного строя. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что военных армянской армии в Нагорном Карабахе нет, и осудил действия Азербайджана. На следующий день стороны конфликта при посредничестве российских миротворцев договорились о перемирии, руководство Карабаха обязалось расформировать армию и вывести из региона военную технику, военных и прекратить боевые действия.

Позднее, 21 сентября, в Евлахе состоялись переговоры Баку и Степанакерта, на которых стороны обсудили реинтеграцию проживающих в Карабахе армян. Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков по их итогам заявил, что переговоры могут привести к миру между Баку и Ереваном и уточнил, что проект соответствующего договора уже передали армянской стороне.

Как сообщало ИА Регнум, в начале октября 2022 года на саммите «Европейского политического сообщества» Пашинян признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана. С учётом этого Песков назвал происходящий процесс внутренним делом Азербайджана.