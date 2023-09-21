Москва, 21 сентября, 2023, 15:30 — ИА Регнум. На данным момент какой-либо конкретики по активизации работы по разблокировке транспортных коридоров в Нагорном Карабахе нет. Об этом 21 сентября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Александр Патрин/ТАСС

Он также добавил, что в ближайшее время вряд ли можно рассчитывать на встречу группы вице-премьеров России, Армении и Азербайджана по вопросу разблокировки транспортных коридоров в Карабахе.

«Пока нет об этом речи. Президенты условились активизировать контакты, но пока конкретики здесь нет», ― указал Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что Россия надеется на стойкое прекращение огня в регионе и на возможность возвращения эвакуированных граждан к мирной жизни.

Песков считает, что для заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном есть все предпосылки.

Ранее российские лидер Владимир Путин заявил, что двойная трактовка по разблокировке транспортных коридоров в Нагорном Карабахе не имеет оснований. Он подчеркнул, что Азербайджан подтвердил, что никаких изменений на этот счёт нет и без всяких вариантов признаёт полностью суверенитет Армении на этой территории.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия предпринимает последовательные шаги, направленные на урегулирование сложной гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. По её словам, Москва во взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами прорабатывала схему параллельного разблокирования Лачинского и Агдамского маршрутов, но эта работа продвигалась непросто.

В январе 2021 года Армения Азербайджан подписали заявление о разблокировке транспортных коридоров между республиками и Нагорным Карабахом. Позднее азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что мирный договор нужно составить «на основе международных норм и принципов», без положений о Нагорном Карабахе. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян добавил, что страны признают территориальную целостность друг друга в пределах границ времён СССР. После встречи он сказал, что остался недоволен итогами переговоров по разблокированию Лачинского коридора.