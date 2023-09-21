Москва, 21 сентября, 2023, 15:30 — ИА Регнум. После гибели в Нагорном Карабахе российских миротворцев идёт расследование, сообщил 21 сентября на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Азербайджанский президент Ильхам Алиев во время разговора с президентом Владимиром Путиным принёс извинения с связи с гибелью российских миротворцев, отметил Песков.

Он добавил, что в Кремле ознакомились с информацией об отстранении от работы некоторых лиц в Азербайджане и о том, что есть задержанные.

«Мы пока не знаем все детали этого, но по крайней мере ведётся следствие», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 20 сентября Минобороны распространило информацию об обстреле из стрелкового оружия машины, на которой российские миротворцы ехали с наблюдательного поста, в районе села Джанятаг в Нагорном Карабахе.

Российские военные, находившиеся в машине, погибли. На место выехали представители российских и азербайджанских следственных органов. Инцидент произошёл на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

В ходе телефонного разговора с Путиным 21 сентября Алиев принёс свои извинения, пообещав расследовать случившееся и наказать виновных. Азербайджанский лидер заявил, что Баку готов оказать материальную помощь семьям погибших.

Также стало известно, что в связи с гибелью российских миротворцев отстранили от работы командира корпуса азербайджанских Вооружённых сил, подчинённые которого обстреляли российских военных. Кроме того, в рамках расследования задержали подозреваемых.