Баку, 21 сентября, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Представителям армянского населения Карабаха передали план по их реинтеграции, заявили 21 сентября в администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Ответственный за контакты с армянскими жителями Карабаха Рамин Мамедов в ходе переговоров представил армянской стороне планы по их реинтеграции», — говорится в сообщении.

В администрации отметили конструктивность прошедших переговоров. Помимо этого, представители Азербайджана и армянского населения Карабаха условились о новой встрече в Евлахе.

Как сообщало ИА Регнум, обстановка в Нагорном Карабахе обострилась 19 сентября, когда Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», официальными целями которых назвали обеспечение безопасности азербайджанских военнослужащих и восстановление конституционного строя республики. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне происходящего заявил, что военных армянской армии в Нагорном Карабахе нет, и осудил действия Азербайджана, назвав их масштабной агрессией.

На следующий день стороны конфликта при посредничестве российских миротворцев договорились о перемирии, руководство Карабаха обязалось расформировать армию и вывести из региона военную технику, военных и прекратить боевые действия. Позднее, 21 сентября, в Евлахе состоялись переговоры Баку и Степанакерта, на которые представители армянских жителей Карабаха прибыли в сопровождении российских миротворцев. Стороны обсудили вопрос реинтеграции проживающих в Карабахе армян.

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков по их итогам заявил, что переговоры могут привести к миру между Баку и Ереваном и уточнил, что проект соответствующего договора уже передали армянской стороне. Представитель отметил, что договор включил пять пунктов с обязательствами сторон, в которых указано, что они не будут вмешиваться в политику друг друга.

Как сообщало ИА Регнум, в начале октября 2022 года на саммите «Европейского политического сообщества» Пашинян признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана. С учётом этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал происходящий процесс внутренним делом Азербайджана.