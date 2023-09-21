Москва, 21 сентября, 2023, 15:29 — ИА Регнум. Тело 82-летней Розы Альховской обнаружили 16 сентября в её квартире на улице Гарибальди. К тому моменту женщина была мертва уже несколько дней. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В квартире на улице Гарибальди было обнаружено тело 82-летней женщины. Давность наступления смерти составляет порядка 2-3 дней. Точная причина смерти не установлена. После предварительного осмотра тела криминалистами криминальный характер смерти не просматривается», — рассказал собеседник агентства.

Альховская Роза Евелевна родилась 22 июля 1941 года. Она была помощником режиссёра, а потом и заведующей труппой в Московском драматическом театре имени К. С. Станиславского. Роза Евелевна работала с известными режиссёрами, такими как Семён Спивак, Татьяна Ахрамкова, Пётр Мамонов, Владимир Мирзоев и другие.

«В театре она организовывала практически всё, следила за расписанием, чтобы во всём был порядок. Роза Евелевна, мы называли её Евгеньевна, отвечала за репетиции, контролировала, чтобы грим артистам вовремя нанесли, нужные костюмы подготовили, чтобы к спектаклям всё необходимое было на своих местах. Это очень серьёзная и ответственная работа. Роза Евелевна была тихим, спокойным и очень приятным человеком», — рассказала руководитель музыкальной части, композитор театра Станиславского Елена Шевлягина, которая много лет работала с Альховской.

Роза Евелевна заведовала театральной труппой долгое время. Её коллеги отметили, что после ухода Альховской в театре утратилась атмосфера.