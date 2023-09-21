Симферополь, 21 сентября, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила все ракеты, которыми Киев пытался поразить аэродром «Саки» в Крыму, сообщил 21 сентября советник главы Крыма Олег Крючков в своём Telegram-канале.

Klaus-Dietmar Gabbert/Global Look Press

«Наше ПВО всё сбило», — написал Крючков.

Советник главы Крыма также рассказал о массовом вбросе фейков с каналов центра информационно-психологических спецопераций — украинского подразделения ВСУ, которое занимается кибератаками (ЦИПСО), по поражению аэродрома «Саки» в Крыму.

В Минобороны России сообщили, что российская система ПВО в Крыму отразила в ночь на 21 сентября масштабную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов на полуостров. Как заявили в ведомстве, над акваторией Чёрного моря и территории республики сбили 19 украинских дронов. Помимо этого система ПВО сбила ещё четыре украинских беспилотника в Курской, Белгородской и Орловской областях.

В ночь на 25 августа Киев предпринял попытку атаковать Крым, используя сразу 42 беспилотника. 33 аппарата удалось остановить с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Еще девять дронов уничтожили в воздухе расчёты ПВО.