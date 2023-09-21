Киев, 21 сентября, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Украина, Польша и Словакия достигли соглашения по экспорту украинской агропродукции. Об этом по итогам переговоров с украинским министром агрополитики Николаем Сольским 21 сентября сообщили его европейские коллеги.

Иван Шилов ИА REGNUM

Со Словакией украинская сторона договорилась создать систему лицензирования зерновых поставок, до начала работы которой продолжит действовать эмбарго на несколько украинских сельхоз товаров. В соответствии с достигнутыми соглашениями, украинский министр обещал отозвать поданный ранее в ВТО иск Киева к Братиславе.

С Польшей Украина договорилась разработать вариант взаимодействия по экспорту. Так, министры двух стран обсудили сложившуюся ситуацию и условились решить её так, чтобы учесть все национальные интересы. Об этом сообщило Министерство аграрной политики Украины.

Как сообщало ИА Регнум, запрет на экспорт украинского зерна в страны Восточной Европы — Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию — Еврокомиссия ввела 2 мая 2023 года. Страны самостоятельно прекратили ввоз украинской агропродукции, после чего киевский лидер Владимир Зеленский пригрозил международным арбитражным судом, если ЕС продлит эмбарго. Позднее ЕК не стала продлевать его, а Украина обязалась принять меры по предотвращению скачков объёмов поставок зерна в ЕС и представить план по контролю экспорта зерна в ЕС. Предварительно, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что украинское зерно нельзя пускать на польские рынки, и направил ЕК ультиматум о продлении запрета на ввоз в страну украинского зерна, отметив, что, если мера не продлится, Польша сделает это сама.

Позднее Киев подал в ВТО иски к Варшаве, Будапешту и Братиславе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила после этого, что мир устал от игр Запада вокруг продовольственной безопасности, и задалась вопросом, что это за махинации и бесконечная возня в агропромышленной сфере. Министр сельского хозяйства Словакии Йозеф Биреш заявил о готовности страны защищать действующий запрет на ввоз украинского зерна, а еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский удивился действиям Украины и отметил, что страны, в адрес которых были поданы жалобы, «приложили большие усилия» для вывоза украинской сельхозпродукции.

Позднее, 19 сентября, соседние с Украиной страны Евросоюза, включая Польшу, Венгрию и Словакию, выдвинули собственные требования к плану Киева по поставкам продовольствия в ЕС. Об этом сообщила представитель ЕК Мириам Гарсиа Феррер.