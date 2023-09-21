Вашингтон, 21 сентября, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Украинский лидер Владимир Зеленский, прибыв в США, оказался в новой политической реальности после провала ВСУ и столкнулся с резким изменением отношения, заявил обозреватель Блез Мэлли в статье, опубликованной 21 сентября журналом американского аналитического центра «Института Куинси» Responsible Statecraft.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Журналист напомнил, что во время визита Зеленского в Вашингтон в декабре 2022 года ему аплодировали стоя после выступления в Конгрессе. Но теперь многие американские законодатели против финансирования Украины.

«Это может быть причиной того, что Зеленский будет встречаться за закрытыми дверями с избранными членами Конгресса от обеих партий, <…> а не делать ещё одно телевизионное обращение», — написал Мэлли.

Он отметил, что ВСУ в ходе контрнаступления не смогли достичь результатов, которых ожидали в США, что может привести к затяжному конфликту. После этого в Вашингтоне стало нарастать сопротивление финансированию Киева.

Мэлли также сообщил, что спикер палаты представителей Кевин Маккарти намерен задать ряд неудобных вопросов Зеленскому и потребовать ответа за потраченные средства. Конгрессмен также хочет, чтобы украинский лидер рассказал американской общественности, как он собирается побеждать.

При этом Маккарти заявил, что не гарантирует выделение Киеву дополнительной помощи в размере $24 млрд, которую запросил президент США Джо Байден. Среди республиканцев есть и те, кто против любой новой помощи Украине, добавил обозреватель.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября Маккарти не разрешил Зеленскому выступить в палате представителей. Встречи решили проводить в частном порядке. Американские СМИ отметили раскол в рядах законодателей по вопросу поддержки Украины, что могло стать причиной для отказа от публичного мероприятия.

Координатор администрации США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 17 сентября признал, что в Конгрессе растёт число тех, кто против выделения новых средств Украине. Он рассказал, что это в основном республиканцы, у которых большинство в палате представителей.

Телеканал Fox News 12 сентября опубликовал ответа главы административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг сенаторам-республиканцам на запрос о потраченных средствах на помощь Украине. В отчёте говорится, что выделили $110,97 млрд, из которых потрачены $101,2 млрд.