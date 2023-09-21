За два месяца до парламентских выборов в Азербайджане оппозиционный лагерь сотрясают компроматы
Азербайджан, 30 августа, 2010, 13:31 — ИА Регнум. Один из лидеров азербайджанской оппозиции, председатель
Последний на пресс-конференции, посвященной созданию оппозиционного блока "Ислахат", заявил, что
По его словам, на днях в прессе прошло сообщение о том, что представитель российского военно-промышленного комплекса некий Сакит Аллахвердиев обвинил Али Керимли в присвоении финансовых средств, выделенных редакции газеты "
С критикой в адрес Али Керимли выступил также председатель Партии Единого Народного фронта Азербайджана Гудрат Гасангулиев. "Возглавляемая Али Керимли партия, получающая деньги от зарубежных разведок, неоднократно демонстрировала предательскую позицию. Так, во время проведения предыдущих парламентских выборов в 2005 году, политический блок "Азадлыг", в состав которого входила ПНФА, покинула партия "
Отметим, что 7 ноября в Азербайджане запланированы парламентские выборы.