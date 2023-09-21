Азербайджан, 30 августа, 2010, 13:31 — ИА Регнум. Один из лидеров азербайджанской оппозиции, председатель Партии Народного фронта Азербайджана обвинен в "пророссийской ориентации", сообщает азербайджанское агентство 1news.az со ссылкой на председателя партии "Великое созидание" Фазиля Мустафу.

Последний на пресс-конференции, посвященной созданию оппозиционного блока "Ислахат", заявил, что Али Керимли , долгое время агитировавший за вступление Азербайджана в НАТО и заявлявший о своей прозападной ориентации, оказался на днях "уличенным в получении российских денег".

По его словам, на днях в прессе прошло сообщение о том, что представитель российского военно-промышленного комплекса некий Сакит Аллахвердиев обвинил Али Керимли в присвоении финансовых средств, выделенных редакции газеты " Азадлыг " с целью погашения долгов по заработной плате сотрудникам печатного средства. "Как заявляет Сакит Аллахвердиев, он выделил эти финансы на нужды сотрудников газеты "Азадлыг", а председатель ПНФА присвоил эти деньги. В ответ на это Али Керимли ничего не сказал, не выступил с опровержением данной информации. Выходит, что заявлявший о своей прозападности председатель ПНФА получал деньги от российских военных промышленников", - подчеркнул Мустафа.

С критикой в адрес Али Керимли выступил также председатель Партии Единого Народного фронта Азербайджана Гудрат Гасангулиев. "Возглавляемая Али Керимли партия, получающая деньги от зарубежных разведок, неоднократно демонстрировала предательскую позицию. Так, во время проведения предыдущих парламентских выборов в 2005 году, политический блок "Азадлыг", в состав которого входила ПНФА, покинула партия " Мусават ". Спустя 5 лет ПНФА предала своих коллег по блоку "Азадлыг" Либеральную партию Азербайджана и Партию граждан и развития, отколовшись от блока и присоединившись к ранее предавшему интересы "Азадлыг" "Мусавату", - подчеркнул он.

Отметим, что 7 ноября в Азербайджане запланированы парламентские выборы.