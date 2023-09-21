Москва, 21 сентября, 2023, 14:38 — ИА Регнум. За сутки 20 сентября ВСУ потеряли 75 военных на краснолиманском и 20 — на купянском направлениях в зоне СВО, сообщил 21 сентября на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Российские военные группировки «Центр» на краснолиманском направлении отразили за сутки три атаки штурмовых групп ВСУ в районах сёл Червоная Диброва и Шипиловка в ЛНР.

В районах Серебрянского лесничества, сёл Григоровка и Торское в ДНР они нанесли поражение живой силе и технике ВСУ.

«Потери противника составили более 75-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30», — сообщил Конашенков.

На купянском направлении российские военные группировки «Запад» нанесли огневое поражение ВСУ в районах села Синьковка в Харьковской области и посёлка Новосёловское в ЛНР.

«Уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США», — сообщил Конашенков.

Военный эксперт Андрей Марочко 21 сентября сообщил, что в районе Серебрянского лесничества аэроразведка обнаружила полевой склад боеприпасов ВСУ для гаубичной артиллерии. Российские военные уничтожили объект при помощи высокоточного оружия.

Конашенков 20 сентября сообщил об успехах российских военных в районе Серебрянского лесничества и Торского. За сутки 19 сентября на краснолиманском направлении ВСУ потеряли 70 военных. На купянском направлении потери украинской армии составили 65 военных.