Москва, 21 сентября, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили на острове Переяславском в Херсонской области диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом на брифинге 21 сентября сообщил официальны представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«На острове Переяславский уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа 126-й бригады территориальной обороны», — сказал Конашенков.

Потери противника на херсонском направлении за сутки составили более 45 украинских военных, а также три автомобиля и гаубицу М777 производства США.

Конашенков добавил, что за минувшие сутки на запорожском направлении потери ВСУ составили до 50 военных. Также на этом направлении в ходе контрбатарейной борьбы российские бойцы ликвидировали БМП Bradley, две артиллерийские системы М777 и М119 производства США, а также три гаубицы Д-30.

Как сообщало 14 сентября ИА Регнум, в Харьковской области разведгруппа «Ночные охотники» обнаружила диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Российские бойцы разгромили ДРГ, а оставшиеся в живых украинские военные обратились в бегство.

В Минобороны России 7 сентября заявили, что российские военные на острове Переяславский уничтожили три группы украинских диверсантов. Тогда потери противника составили до 25 украинских военнослужащих.

Помимо этого, 6 сентября Воздушно-космические силы России высокоточным оружием большой дальности нанесли удар по базе подготовки диверсионных групп ВСУ.