София, 21 сентября, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана решили выслать из Болгарии. Такое решение 21 сентября приняли власти страны.

Иванка Руснакова Архимандрит Вассиан

«Власти посчитали, что отец Вассиан несёт угрозу национальной безопасности», — сообщили ТАСС в посольстве России в Болгарии.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2022 года десятерых российских дипломатов объявили персонами нон грата в Болгарии. Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова рассказала, что их выслали с формулировкой о «деятельности, несовместимой с их статусом». Дипломат отметила, что действия страны воспринимаются как крайне недружественные. Позднее, 28 июня, экс-глава правительства Болгарии Кирил Петков объявил о высылке из страны ещё 70 российских дипломатов в Софии, Варне и других городах. Их обвинили в якобы шпионаже. Однако президент Болгарии Румен Радев заявил, что процедуру высылки с ним не согласовывали, следовательно, это нарушение закона.

После этого, 5 августа, Россия в качестве ответной меры объявила о высылке 14 болгарских дипломатов из страны. Послу Болгарии в Москве Атанасу Крыстину вручили ноту об объявлении их персонами нон грата. Ответственность за последствия ничем не мотивированной высылки из Болгарии российских дипломатов лежит на болгарском правительстве, добавили в МИД России.