Владивосток, 21 сентября, 2023, 14:23 — ИА Регнум. В Приморском крае задержали педофила, который пытался задушить и похитить ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.

Иван Шилов ИА Регнум МВД

По данным следствия, мужчина напал на девятилетнюю девочку возле школы и силой поволок её в лесной массив. Второклассница пыталась позвать на помощь. Но преступник схватил её за горло и сдавил, так что ребёнок не смог говорить и дышать.

На помощь школьнице пришли очевидцы и спугнули злоумышленника. Он сбежал с места происшествия. Однако позднее его задержали подростки из старших классов.

Личность подозреваемого установлена. По данным источника ИА Регнум, задержанный Анатолий Б. проживает в городе Артёме. Он не работает и судим за кражи и грабежи. При этом ранее он также попадал под уголовную ответственность по статье УК РФ о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. В настоящее время 39-летний мужчина находится под административным надзором.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, допрашивают свидетелей и назначили ряд экспертиз в рамках возбуждённого уголовного дела по двум статьям УК РФ ― о похищении человека и покушении на убийство.

В ходе расследования уголовного дела следователи также дадут правовую оценку действиям должностных лиц уполномоченных осуществлять административный надзор за освободившимися из мест лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, в середине августа мужчина напал на девочку в Барнауле и попытался утащить её в кусты. Злоумышленник схватил ребёнка за ногу и стал тянуть, но девочка смогла дать отпор и убежать. Личность нападавшего установили.

В Москве возбудили уголовное дело после того, как в метро неизвестный совершил развратные действия в отношении восьмилетней девочки. Инцидент произошёл 2 сентября на станции «Текстильщики». Как рассказала мать пострадавшего ребёнка, она ехала в месте с дочерью в метро, когда в вагоне мужчина напротив совершил развратные действия в отношении девочки, после чего вышел из вагона и скрылся.