Баку, 21 сентября, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил 21 сентября, что завершившиеся в Евлахе переговоры могут привести к миру между Баку и Ереваном. Он уточнил, что соответствующий проект уже передали армянской стороне.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

«Думаем, что этот диалог может позитивно сказаться на мирном процессе. Две страны начали обсуждать мирный договор, который может положить конец десятилетиям кризиса и вражды», — сказал Амирбеков в эфире телеканала Sky News Arabia.

Он отметил, что договор включил пять пунктов с обязательствами сторон, в которых указано, что они не будут вмешиваться в политику друг друга.

«Мы передали армянской стороне проект мирного соглашения, ждём их реакции», — добавил Амирбеков.

Отдельного соглашения с армянским населением Нагорного Карабаха, по его словам, при этом не требуется.

Как сообщало ИА Регнум, в Нагорном Карабахе 19 сентября начались боевые действия. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне происходящего заявил, что военных армянской армии в Нагорном Карабахе нет, и осудил действия Азербайджана, назвав их масштабной агрессией. На следующий день стороны конфликта договорились о перемирии при посредничестве российских миротворцев. С полудня 20 сентября руководство Карабаха обязалось расформировать армию и вывести из региона военную технику и военных и прекратить боевые действия.

В начале октября 2022 года на саммите «Европейского политического сообщества» Пашинян признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана. С учётом этого, комментируя обстановку в регионе, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал происходящий процесс внутренним делом Азербайджана.

На следующий день, 21 сентября, в Евлахе состоялись переговоры Баку и Степанакерта. На переговоры представители армянских жителей Карабаха прибыли в сопровождении российских миротворцев. Стороны обсудили вопрос реинтеграции проживающих в Карабахе армян.