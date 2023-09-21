Москва, 21 сентября, 2023, 14:06 — ИА Регнум. В Орловской области украинские беспилотники попытались атаковать нефтебазу «Дружба», сообщил источник ИА Регнум.

Ashley Chan/Global Look Press

Инцидент произошёл в ночь на 21 сентября на объекте «Производственно-диспетчерская станция «Стальной конь». По предварительным данным, на территорию базы АО «Транснефть «Дружба» упал БПЛА. При падении произошла детонация около резервуара с водой, разрушений нет.

В 02:00 на территорию базы упал второй беспилотник, взрывов не произошло. В результате обеих атак никто не пострадал, разрушений нет.

ИА Регнум также сообщало, что беспилотник ВСУ повредил российскую систему наблюдения «Муром-П» в Брянской области. Инцидент произошёл в Севском районе.