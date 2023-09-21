Баку, 21 сентября, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Представитель президента Азербайджана по особым поручениям, посол Эльчин Амирбеков заявил, что Баку и Еревану не решать всех проблем вокруг Нагорного Карабаха за одну встречу — понадобятся новые переговоры, заявил он 21 сентября в интервью телеканалу Sky News Arabia.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Не стоит ожидать, что все проблемы между армянами Карабаха и Азербайджаном удастся разрешить за одну встречу», — заявил Амирбеков, назвав встречу 21 сентября в азербайджанском Евлахе первой из многих.

Назвав проблему положения армянского населения Нагорного Карабаха внутренним вопросом Азербайджана, Амирбеков сказал, что Баку ведёт открытые переговоры с Ереваном под лозунгом взаимного уважения.

«Дискуссии с армянами могут привести к мирному соглашению, которое положит конец десятилетиям конфликта», — сказал Амирбеков.

Он рассказал, что на сегодняшней встрече в Евлахе представители армян Нагорного Карабаха и представители Азербайджана обсудили форматы реинтеграции армянского населения региона.

Эта встреча может внести свой вклад в мирный процесс между Ереваном и Баку, сказал представитель президента Азербайджана.

Амирбеков также отметил, что участники переговоров дали старт обсуждению мирного договора из пяти пунктов, который, по его оценке, может положить конец противостоянию, длящемуся десятки лет.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября на встречу в Евлах прибыли Давид Мелкумян и Арег Авагян – депутаты карабахского парламента, представляющие армянское население Нагорного Карадбаха.

Азербайджан представлял Азербайджанскую делегацию возглавил назначенный ответственным за контакты с армянскими жителями Нагорного Карабаха Рамин Мамедов. Главные вопросы переговоров — мирный договор между Баку и Ереваном и реинтеграция армянского населения Карабаха.

При посредничестве командования российских миротворцев стороны конфликта в Нагорном Карабахе, вспыхнувшего 19 сентября после начала ВС Азербайджана «антитеррористического мероприятия», достигли договорённости о полном прекращении боевых действий с 13:00 (12:00 мск) 20 сентября.

Кроме того, власти Нагорного Карабаха обязались расформировать все вооружённые формирования в регионе.

В Кремле назвали переговоры по Нагорному Карабаху вопросом Азербайджана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что глава армянского правительства Никол Пашинян в прошлом году в Чехии на саммите «Европейское политическое сообщество» публично признал Нагорный Карабах частью азербайджанской территории.