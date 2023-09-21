Азербайджан, 21 сентября, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Представитель карабахских властей Давид Бабаян по итогам встречи с азербайджанской делегацией, состоявшейся в Евлахе, заявил, что окончательного соглашения с Баку нет, нужно согласовывать детали, сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА Регнум

«У нас есть договоренность о прекращении военных действий, но мы ожидаем окончательного соглашения», — сказал представитель армян.

Как отметил Бабаян, армянское население Нагорного Карабаха согласилось на прекращение огня с Баку, но условия ещё необходимо проработать.

В свою очередь азербайджанская делегация сообщила, что переговоры в Евлахе могут привести к заключению мирного договора, который положит конец конфликту в Карабахе.

В Нагорном Карабахе 19 сентября начались боевые действия. На следующий день конфликтующие стороны в Карабахе договорились о перемирии. Переговоры проходили при посредничестве российских миротворцев в регионе. Минобороны Азербайджана подтвердило прекращение огня. Согласно договорённости, руководство Нагорного Карабаха обязалось расформировать армию, вывести из региона тяжёлую военную технику, оружие и армянских военных.

Премьер Армении на фоне событий в Карабахе заявил, что военных армянской армии в Нагорном Карабахе нет, он осудил действия Азербайджана, назвав их масштабной агрессией. Пашинян 19 сентября заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе не касается Армении. Пашинян 6 октября 2022 года признал Алма-Атинскую декларацию, в которой говорится о том, что территория Нагорного Карабаха находится в составе Азербайджана.

Важную роль в процессе становления мира в Нагорном Карабахе играют российские миротворцы. Военнослужащие согласно трёхсторонней договорённости от 9 ноября 2020 года первоначально выполняли функцию сохранения перемирия.

Комментируя события в регионе, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал процесс в Нагорном Карабахе и вокруг него внутренним делом Азербайджана.

Переговоры азербайджанской делегации с представителями армян Карабаха состоялись в Евлахе 21 сентября. От армян Карабаха во встрече участвовали Давид Мелкумян и Арег Авагян. Азербайджанскую делегацию возглавил Рамин Мамедов, ответственный за контакты с армянскими жителями Нагорного Карабаха.