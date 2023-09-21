Москва, 21 сентября, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Когда западные политики сводят все существующие экологические проблемы к изменению климата, вызванного парниковыми газами, то лукавят, потому что климатическая повестка стала удобным способом добиваться политических и экономических целей. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказала доцент департамента экологической безопасности Института экологии РУДН им. Патриса Лумумбы, эколог Татьяна Ледащева.

Un.org Саммит ООН по климату

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в выступлении на климатическом саммите заявил, что «человечество открыло врата ада» из-за проблем изменения климата. Генсек ООН раскритиковал мировое сообщество за неспособность в достижении прогресса по борьбе с климатическими изменениями и выразил мнение, что мир ждёт опасная нестабильность из-за глобального потепления.

«Западные «лидеры мнений» лукавят, сводят все существующие экологические проблемы к изменению климата, а его — к выбросам парниковых газов. Климатическая повестка стала способом добиваться политических и экономически целей, лоббировать нужные решения, отвлекать общественное внимание от других проблем. А торговля квотами на выбросы — это просто «деньги из воздуха» — точнее, из парниковых газов», — указала Ледащева.

Она отметила, что лишь часть мировых деятелей, продвигающих климатическую повестку, представляют себе механизмы изменения климата, парникового эффекта и знают долю углекислого газа в атмосферном воздухе.

«Дошло до того, что на основании климатической повестки на полном серьёзе в некоторых странах идёт процесс уничтожения крупного рогатого скота и приступили к сокращению населения, обозвав детей — «убийцами климата». При этом другие существующие проблемы — замалчиваются, они как бы не важны, ведь у нас глобальное потепление!» — поделилась эколог.

Ледащева привела в пример ситуации, которые наносят гораздо более серьёзный вред экологии, но которые пытаются не афишировать. Так, например, профессор обратила внимание на большое количество аварий на железнодорожном транспорте с серьёзными выбросами, которые произошли в США только за текущий год. Самая известная — в Огайо в феврале, когда в воздух было выброшено такое количество токсичных веществ, в том числе винилхлорид, что сформировалось, по словам эколога, действительно апокалиптическое облако на много километров.

«Добавив сюда количество аварий на заводах в тех же США и посчитав общий ущерб, пожалуй, мы бы сказали, что вот это на самом деле врата ада, которые рискуют открыться гораздо быстрее. Также военные действия, спонсируемые «западным миром», приводят к огромному ущербу, даже оставляя в стороне вопросы гуманитарные и общечеловеческие — но это игнорируется. И перегораживание дорог, когда формируются автомобильные пробки, приводит к кратному увеличению автомобильных выбросов… но кто считает?» — отметила Ледащева.

Она обратила внимание, что деятельность климатических активистов, поддерживаемых западными «лидерами», приносит огромный вред, а идея альтернативных источников энергии не всегда научно обоснована и логична. Так, например, в западном сообществе продвигается идея постройки ветровых электростанций за счёт вырубки части лесов. Ледащева отметила, что при этом игнорируется вопрос воздействия на окружающую среду низкочастотного шума, утилизации лопастей, выбросов и использования ресурсов при их производстве и утилизации аккумуляторов.

Также в свою очередь доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев отметил, что глобальное потепление — это лишь часть системной проблемы, которую перед человеком поставила индустриальная эпоха.

«Что делать? Решать проблемы системно, учитывая все аспекты. И качество железных дорог, и возможности добавления альтернативных источников энергии, чтобы уменьшать использование ископаемого топлива, и наилучшие доступные технологии, к которым относится, например, сжигание мусора с высокотемпературным дожигом, и использование специальных добавок к кормам, которые уменьшают образование метана без уничтожения собственно животных, и массовое ответственное отношение к мусору…», — рассказал Пинаев.

По его словам, истинная углеродная нейтральность, на которую намекает Гутерриш, возможна лишь в случае полного исчезновения всего живого на Земле. Полученная пустыня будет совершенно углероднонейтральной.

«И уже появившийся искусственный интеллект вполне может через какое-то время это осуществить. Если мы сами не остановим эту климатическую истерию», — заключил Пинаев.

Летом прошлого года Гутерриш заявил, что человечество непростительно слабо борется с изменением климата. Он назвал отношение мирового сообщества к проблеме коллективным суицидом и призвал к революции в возобновляемой энергетике.