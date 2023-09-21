Москва, 21 сентября, 2023, 15:20 — ИА Регнум. На протяжении десятилетий в России было очень популярным забвение собственной славной истории, низведение героических страниц до чего-то не имеющего хоть-какой-либо значимой роли, отметил в комментарии ИА Регнум политолог Юрий Светов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Но если мы не будем помнить великие события на всём тысячелетнем пути России, формировавшие нашу государственность, мы рискуем вообще исчезнуть», — подчеркнул собеседник.

Формированию устойчивой коллективной памяти способствует введение в календарь новых памятных дней, приуроченных к важным вехам общей истории — одна из таких дат, 21 сентября, на который приходится День зарождения российской государственности, отметил эксперт.

Этот памятный день, приуроченный к упомянутому в «Повести временных лет» призванию Рюрика, также, что крайне важно, совпадает с годовщиной Куликовской битвы, и значимым православным праздником, Рождеством Пресвятой Богородицы, указывает собеседник.

Светов подчеркнул, что он с благоговением вспоминает школьные годы, когда изучал Куликовскую битву.

«Картины замечательных художников царской России, посвящённые битве на поле Куликовом, формировали у меня ощущение сопричастности к истории своей страны», — делится Светов.

Однако, как замечает Светов, ещё в советские годы среди части интеллигенции, которую принято называть «либеральной», стала популярной точка зрения, согласно которой российская цивилизация — это своего рода засохшая, нежизненная ветвь мировой цивилизации.

«Мол, наша страна — «изгой в мировом сообществе», она «случайно» появилась, и если исчезнет, то это якобы будет на пользу всему миру, что Россия — «страна рабов», — констатирует политолог. — Что период татаро-монгольского ига, дескать, сформировал некую «рабскую» психологию, и от этого никуда не денешься, а наше государство «не вполне законное».

Чтобы понять реальную ценность великих событий, которые отмечаются в России 21 сентября, следует, например, помнить императора Александра II, который ещё в 1862 году выступал инициатором празднования Дня государственности. Не стоит забывать и великого поэта Александра Блока, замечает Светов.

«Мы часто цитируем стихи из его цикла «На поле Куликовом», очень часто даже не задумываясь, какому событию они посвящены, — рассуждает собеседник ИА Регнум. — А ведь там есть такие слова: «Опять над полем Куликовым взошла и расточилась мгла, и словно облаком суровым грядущий день заволокла… Но узнаю тебя, начало высоких и мятежных дней». То есть для него Куликовская битва — это этап в нашей истории. А потом наступили другие времена, и о Куликовской битве стали писать совершенно другое. Была она или не была — неведомо, раскопки на поле не показывают, что там осталось достаточно оружия. Но тогда оружие было такой ценностью, что после битвы собирали это оружие, ремонтировали, переплавляли — чтобы снова в бой пустить.

В постсоветские годы высказывалось мнение, что битва-де состоялась, а Русь не освободилась окончательно, ещё сто лет платила дань.

«Но, — отмечает Светов, — победа в Куликовской битве всё равно была решающей. Она показала, что можно побеждать Орду, как победа под Москвой в январе 1941 года показала, что гитлеровцев можно бить. И хотя война после этого продолжалась, оттуда начиналась наша победа».

Другой пример, который приводит эксперт, это личность князя Александра Невского, причисленного православной церковью к лику святых, но тоже со временем ставшего объектом споров.

«Если люди в нашей стране помнят его спустя века, значит он сделал что-то, что «залегло» в народную душу, в народную память, — рассуждает политолог. — Князей было много, но помнят Александра Невского. Значит у него были свершения, были действия о которых знали, жившие в те времена люди и рассказывали об этом своим потомкам».

Если же предавать забвению даты, подобные Дню зарождения российской государственности или годовщине Куликовской битвы, то это обернётся отказом от исторической памяти, предупреждает Светов.

«А её символом станет выступление президента Польши Анджея Дуды, который заявил благодарность американцам, что они «освободили Польшу», — приводит пример политолог. — Или, если взять совместную монографию, выпущенную с участием Института истории РАН во времена Бориса Ельцина, то в томе, посвящённом Второй мировой войне, нет блокады Ленинграда. И наши учёные тогда согласились, что блокада Ленинграда не является событием, о котором надо говорить».

Однако история сурово мстит за беспамятство, предупреждает эксперт.

Традиционно точкой отсчёта отечественной истории — датой зарождения российской государственности — считается 862 год. Император Александр II выступил инициатором празднования этого дня в 1862 году, то есть спустя 1000 лет после её зарождения, согласно историческим источникам. Впоследствии этот день был вычеркнут из перечня значимых для государства событий на многие годы.

В 2009 году во время обсуждения мероприятий к 1150-летию Великого Новгорода был поднят вопрос о возрождении этой знаменательной даты. Решение организовать торжества по поводу Дня зарождения российской государственности было принято 3 марта 2011 года согласно указу президента России. Дата праздника была приурочена к дню открытия памятника «Тысячелетие России» в Новгородском Кремле в 1862 году.