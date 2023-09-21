Брянск, 21 сентября, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Беспилотник ВСУ повредил российскую систему наблюдения «Муром-П» в Брянской области. Инцидент произошёл в Севском районе.

Иван Шилов ИА Регнум

Как стало известно ИА Регнум, дрон-камикадзе прилетел со стороны Украины и врезался в вышку сотовой связи.

«Муром-П» — система наблюдения, принятый пограничными войсками ФСБ в 2018 году. Он круглосуточно проводит видео-тепловизионное и радиолокационное наблюдение, контроль и охрану местности. «Муром-П» способен долго работать в автономном режиме, его всего за два часа смогут развернуть три человека. На Украине комплекс охарактеризовали как «новый и загадочный».

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября российские силы ПВО уничтожили над Брянской областью украинский беспилотник самолётного типа. Украинская сторона пыталась нанести ущерб объектам на территории России, но сделать этого не удалось. В тот же день глава региона Александр Богомаз сообщил об обстреле украинской армией посёлка Суземка, в результате чего три дома и нежилое здание получили повреждения. Днём ранее ВСУ обстреляли село Лемешовка в Севском районе, в результате чего ущерб понесло местное сельхозпредприятие.