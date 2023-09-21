Для Бурятии 2018 год стал в каком-то смысле переломным. Указом президента РФ Владимира Путина от 3 ноября регион вместе с Забайкальским краем перешёл из состава Сибирского федерального округа (СФО) в Дальневосточный (ДФО). И это стало неожиданностью для теперь уже бывших сибиряков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дом правительства Республики Бурятия

«Уснули в Сибири, проснулись — на Дальнем Востоке», — шутили они в соцсетях.

Однако одними шутками дело не ограничилось. В Бурятии люди даже выходили на акцию протеста. И одна из ключевых претензий звучала так: важное для республики решение приняли, не спросив местных жителей.

«Административно-территориальный монстр»

Итак, ситуацию вокруг перехода Бурятии в ДФО следует рассмотреть подробнее.

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Указ о передаче двух сибирских регионов в состав Дальневосточного федерального округа президент РФ Владимир Путин подписал 3 ноября 2018 года. Опубликован он был на официальном интернет-портале правовой информации 4 ноября. В этот же день началось активное обсуждение в соцсетях и в экспертном сообществе.

В частности, алтайский журналист Дмитрий Кобзев отметил, что Дальневосточный федеральный округ и так был излишне громоздким, а сейчас и вовсе стал каким-то «административно-территориальным малоуправляемым монстром».

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Жители Бурятии в соцсетях писали, что теперь цены на продукты питания и услуги ЖКХ у них резко вырастут и сравняются с дальневосточными.

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Власти же уверяли, что от перехода для жителей Бурятии будет только польза. Это связано с тем, что на Дальнем Востоке действуют особые программы, которые теперь распространятся и на республику. Речь идёт о стимулировании инвестпроектов, поддержке Фонда развития Дальнего Востока, развитии туризма, предоставлении «Дальневосточного гектара» и так далее.

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Иван Шилов ИА REGNUM Дальневосточный гектар

Борьба за Байкал

Кстати, об «особых программах». На территории Бурятии и Иркутской области находится уникальное, всемирно известное озеро Байкал — древнейшее озеро мира.

Получается, что изменения коснулись и Байкала, который буквально за одну ночь стал «наполовину дальневосточным». И это обстоятельство насторожило не только местных жителей, но и известных сибирских экологов.

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«В решении социально-экологических вопросов, связанных с Байкалом, взаимодействие двух соседних регионов — Иркутской области и Бурятии — оставляло желать лучшего и в ту пору, когда они оба входили в состав одного федерального округа. Теперь Байкал окажется поделён (если не сказать «разорван») между двумя федеральными округами: Сибирским и Дальневосточным», — подчеркнул член Ангаро-Байкальского бассейнового совета, российский координатор международной экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов.

Однако основные опасения в связи с Байкалом звучат по поводу «Дальневосточного гектара». А что если по этой программе раздадут земли на Байкале?

Бурятские власти, в частности глава региона Алексей Цыденов, заверяют, что земли в Центральной экологической зоне (ЦЭЗ) Байкала никто трогать не будет. В ответ экологи задаются резонным вопросом: а кто мешает властям существенно сократить ЦЭЗ? Аналогичным образом поступили в 2018 году с Водоохранной зоной (ВЗ) Байкала. Её сократили в десять раз — до 200 метров.

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«Включение республики в состав Дальневосточного федерального округа привело к тому, что скоро на этот регион распространится программа «Дальневосточный гектар». То есть можно будет подавать заявки и забирать кусками землю. Разумеется, самая лакомая земля — это земля в Байкальской котловине. Чем ближе к воде, тем дороже. Да, власти говорили, что в ЦЭЗ Байкала раздавать участки в рамках «Дальневосточного гектара» не будут. Но при этом ЦЭЗ всеми силами стараются сократить. Озвучиваются и объёмы — в десять раз. Представляете, почти 50 тысяч квадратных километров попадут «под раздачу»? Это страшно», — прокомментировал ИА REGNUM учёный, председатель Иркутского отделения российского социально-экологического союза Виталий Рябцев.

(сс) jackmac34 Зимний Байкал

Протестные настроения

Стоит отметить, что неожиданный переход Бурятии из одного округа в другой стал поводом для акции протеста, прогремевшей на всю Россию. Это удивительно, ведь в митинге приняли участие лишь порядка 20 человек.

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Акция проходила у Народного хурала (республиканского парламента) и позиционировалась организаторами как митинг против вхождения республики в состав ДФО. По словам блогера Эрдэма Гомбоева, организаторы выдвинули два основных требования — отмена вхождения Бурятии в ДФО и введение по всей территории Бурятии моратория на промышленную вырубку лесов до тех пор, пока не будут выработаны меры по ликвидации незаконной вырубки.

Митингующие, добиваясь встречи с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, зашли в Народный хурал. В итоге участников несанкционированной акции протеста попросили пройти в одно из административных зданий Улан-Удэ, где они должны были встретиться с представителями властей. Однако там их встретили не чиновники, а полицейские, которые приступили к составлению административных протоколов за участие в несанкционированном мероприятии.

Гомбоев весьма резко высказался о действиях полиции в отношении митингующих:

«Откровенно угрожали, запрещали вести видеосъёмку. Была попытка «скрутить» всех в автозак. Двух людей, в том числе меня, задержали, но после того, как было достигнуто решение провести встречу в Национальной библиотеке, нас отпустили без составления протокола. Потом была попытка «оформить» всех уже в библиотеке, но после того, как люди начали обвинять пресс-секретаря (главы Бурятии — прим. ИА REGNUM ) в том, что он завлёк людей в ловушку, полицейские на моих глазах порвали уже составленные протоколы».

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Алексей Рожнов ИА Красная Весна Полиция

Создавались и подписывались также петиции против вступления Бурятии в ДФО. В общем, протестная активность была видна невооружённым глазом. И хоть эти акции и подписи под петициями не впечатляли числом, они прогремели на федеральном уровне и показали, что людям хотелось бы участвовать в принятии решений, касающихся их судеб. И это, в общем-то, вполне логично. Властям пора бы начать считаться с мнением населения.

Действительно массовое отравление

Помимо перехода в ДФО 2018 год ознаменовался для Бурятии и другими важными событиями. Были и серьёзные происшествия.

В частности, в январе 2018 года разразился скандал, связанный со сферой общепита. От отравления в улан-удэнском кафе «ШулэнДо» пострадали более 120 человек, в том числе беременные женщины и дети. Люди попадали в больницу целыми семьями. Одна из пострадавших рассказывала, что произошедшее напоминает кадры из фильма про бактериологическую атаку.

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«Зловоние, искажённые лица, бегающие медсестры с капельницами, санитарки не выходят из туалета, это всё напоминает кадры военного фильма или фильма про бактериологическую атаку, больных привозят и привозят, отделение заполнено. Почти как в книге Харуки Мураками «Подземка», — цитирует пострадавшую местное издание «Информ Полис online».

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело о «нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшем по неосторожности массовое заболевание или отравление людей».

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Parentingupstream Больничная палата

Нападение на школу

Январь принёс Бурятии ещё одну трагедию. 19-го числа подросток с двумя сообщниками совершил нападение на учеников школы № 5 в Сосновом Бору в Улан-Удэ.

Подробности нападения шокируют своей жестокостью. Девятиклассник, вооружённый топором, напал на семиклассников, а затем поджёг учебное помещение. После этого нападавший попытался покончить с собой, но был задержан.

В результате пострадали семь человек, включая учителя и самого нападавшего. Тяжелее всего пришлось двоим девочкам, которые пострадали сильнее остальных. Медики сделали всё возможное, чтобы их спасти.

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После ЧП в сосновоборской школе вновь поднялся вопрос безопасности учебных заведений по всей стране. Начали всплывать нелицеприятные подробности. Например, к апрелю 2018 года выяснилось: более чем в 300 учреждениях образования Бурятии обязанности по охране осуществляет технический персонал — гардеробщицы, уборщицы.

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В декабре 2018 года стало известно, что напавшего на школьников подростка признали невменяемым. Его отправили на принудительное медицинское лечение. Что касается его одноклассников-сообщников, они знакомятся с материалами уголовного дела.

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Александр Горбаруков ИА REGNUM Нападение

Выборные скандалы

В сентябре 2018 года в Бурятии состоялись выборы депутатов республиканского парламента — Народного хурала. Впрочем, кардинально политическую ситуацию в республике они не изменили. По партийным спискам победу одержала «Единая Россия», по одномандатным округам лидером также стала партия власти.

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Но и тут без скандалов не обошлось. В сентябре фигурантом уголовного дела стал заместитель председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 725, расположенного в Железнодорожном районе города Улан-Удэ. По данным следствия, он внёс в 50 бюллетеней ложные отметки о голосовании за одного из кандидатов в депутаты. Ещё в 45 бюллетеней он внёс ложные отметки о голосовании за одну из политических партий.

В этом же месяце следователи сообщили, что в фальсификации бюллетеней (ч. 1 ст. 142 УК РФ) подозревается ещё один человек — председатель участковой избирательной комиссии № 49 в Баунтовском эвенкийском районе. Женщина самостоятельно заполнила 48 бюллетеней и поместила их в урну.

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Позже Железнодорожный суд города Улан-Удэ по ходатайству следственного органа и с учётом мнения прокурора прекратил уголовное дело в отношении теперь уже бывшего зампредседателя УИК. Ему была назначена «мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа». Таким образом, за фальсификацию бюллетеней он отделался штрафом в 10 тысяч рублей.

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Андрей Ринчино Народный Хурал Республики Бурятия

Впрочем, на итоги выборов эти скандалы не повлияли. Самой многочисленной в хурале стала фракция «Единой России» — 41 депутат. Во фракцию КПРФ вошли 12 депутатов. Фракция «Справедливой России» состоит из шести человек. Во фракции ЛДПР — четыре депутата.

Отходы жизнедеятельности мамонта

Некоторые бурятские политологи и общественные деятели считают, что весенние выборы президента РФ и осенние — депутатов Народного хурала стали проверкой на прочность для главы Бурятии Алексея Цыденова. И он этот «экзамен» выдержал.

Однако самой запоминающейся новостью 2018 года, связанной с Цыденовым, стала новость не политическая. В августе глава Бурятии, посетив открытие аллеи «Легенды Северного Байкала» в Северо-Байкальском районе, заявил, что его впечатлили отходы жизнедеятельности мамонта.

«Памятник отходам жизнедеятельности мамонта запомнится точно на всю жизнь. Можно всех сюда везти — никто это не забудет никогда», — поделился впечатлениями от увиденного Алексей Цыденов.

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