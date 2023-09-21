Москва, 21 сентября, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Тверского вагоностроительного завода (ТВЗ) со 125-летним юбилеем предприятия. Телеграмму с поздравлением 21 сентября опубликовали на сайте Кремля.

Нина Зотина/РИА Новости Сборка подвижного состава на Тверском вагоностроительном заводе

«Юбилей одного из старейших отраслевых предприятий — большое событие для его коллектива и ветеранов, важная, символичная дата для всего российского железнодорожного машиностроения», — говорится в телеграмме.

Путин отметил, что в истории завода было много ярких и героических страниц, и следует отдать дань уважения поколениям различных специалистов, проявлявших профессионализм и самоотверженность, повышающих качество продукции и заложивших трудовые традиции.

Президент подчеркнул, что в наши дни работники ТВЗ продолжают дело предшественников и вносят свой вклад в развитие российской экономики. Он пожелал всем здоровья и успехов.

ТВЗ ведет свою историю с 1898 года. Его основало французско-бельгийское акционерное общество «Диль и Балакан» под названием Верхневолжский завод железнодорожных материалов. После национализации в 1918 году предприятие переименовали в Тверской вагоностроительный завод. В 1942 году на территории завода работала танкоремонтная база.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября Путин поздравил работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с Днём оружейника на заседании Военно-промышленной комиссии в Ижевске. Он отметил, что конструкторы, инженеры и рабочие вносят неоценимый вклад в укрепление обороноспособности страны.