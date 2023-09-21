Цюрих, Швейцария, 21 сентября, 2023, 13:33 — ИА Регнум. В рейтинге ФИФА Россия опустилась на одно строчку — с 38-й на 39-ю, сообщает Международная федерация футбола на своём сайте.

Григорий Сысоев/РИА Новости

В списке национальных футбольных команд на первом месте находится сборная Аргентины — у неё 1851,51 балла, на втором — Франции (1840,76 балла), на третьем — Бразилии (1837,61 балла), на четвёртом — Англии (1794,34 балла), на пятом — Бельгии (1792,64 балла).

Эти пять сборных сохранили свои позиции с предыдущего рейтинга от 20 июля. В первой десятке местами поменялись Португалия (1728,58 баллов) и Италия (1727,37 баллов).

У сборной России по футболу в активе 1495,53 балла, в предыдущей версии рейтинга 39-е место занимала сборная Коста-Рики.

Сборные России и российские футбольные клубы с 28 февраля 2022 года не участвуют в соревнованиях ФИФА и УЕФА. Организации решили отстранить Россию из-за проведения СВО на Украине.

Российские футболисты провели товарищеский матч 12 сентября с Катаром со счётом 1:1 и два матча — с олимпийской сборной Египта со счётом 1:1 (7 сентября) и 1:2 (11 сентября). В рейтинге ФИФА не учёл эти результаты.