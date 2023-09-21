Москва, 21 сентября, 2023, 13:21 — ИА Регнум. В Азербайджане задержаны первые подозреваемые в гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом 21 сентября сообщил журналистам источник в российском силовом ведомстве.

Стрингер/РИА Новости

Также собеседник добавил, что командира корпуса Вооружённых сил Азербайджана, подчинённые которого виновны в гибели миротворцев, отстранили от обязанностей.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным принёс извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Нагорном Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингент. Он заявил, что Баку тщательно расследует гибель российских миротворцев, а виновные понесут заслуженное наказание.

Как уточнили в Кремле, в этой связи генеральные прокуратуры России и Азербайджана находятся в тесном контакте.

20 сентября Министерство обороны России сообщило об обстреле колонны российских миротворцев при сопровождении гражданского населения в Нагорном Карабахе. В результате обстрела, произошедшего 19 сентября, погибли российские военнослужащие.

В Нагорном Карабахе российские миротворцы с начала боевых действий эвакуировали 3154 человека, в том числе 1428 детей. Всех вывезенных обеспечили местами проживания и питанием.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российские миротворцы, погибшие в Нагорном Карабахе, приняли на себя удар, выполняя свою мирную миссию.

Россия развернула миротворческий контингент вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, в соответствии с подписанным 9 ноября 2020 года трёхсторонним заявлением президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении о прекращении огня.