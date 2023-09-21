Барнаул, 21 сентября, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Ещё о четырёх убийствах так называемого «барнаульского маньяка» Виталия Манишина узнали следователи, сообщил источник ИА Регнум.

Кадр из видео «Барнаульский маньяк» Виталий Манишин

Как стало известно, Манишину, который уже арестован за убийства пяти абитуриенток Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ), вменяются убийства ещё четырёх девушек, чьи тела были найдены в Калманском районе.

Маньяк орудовал в Барнауле в начале 2000-х, но установить его личность удалось только спустя более 20 лет. Он был задержан в мае этого года и обвинён в серии из пяти убийств, большая часть которых была совершена летом 2000 года.

Сейчас следователи считают, что на счету Манишина минимум девять убийств. 20 сентября ему предъявили обвинение по четырем новым фактам преступлений.

Виталий Манишин в период совершения преступлений занимал должность ветеринарного врача. При этом абитуриенток он завлекал обещаниями помочь с поступлением, рассказывали родственники погибших.

До марта 2023 года Манишин был заместителем главы администрации Калманского района, заведовал комитетом ЖКХ, строительства и газификации.