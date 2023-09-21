Брянск, 21 сентября, 2023, 13:04 — ИА Регнум. В Брянске «заминировали» несколько учебных учреждений и торговый центр. Сообщение о взрывном устройстве в зданиях поступило на пульт дежурного утром 21 сентября. Об этом сообщили в мэрии города.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«В 8:46 в единую дежурную диспетчерскую службу города поступила информация о заминировании объектов», ― говорится в сообщении городской администрации в Telegram-канале.

Речь идёт о школах №30 на улице Коминтерна и №9 на улице Пересвета, а также гимназии №3 на улице Фосфоритной. Также сообщили о минировании торгового центра «Мельница» на Красноармейской улице.

Педагогов, учащихся и сотрудников ТЦ эвакуировали. На место прибыли все службы жизнеобеспечения. Специалисты проверяют информацию о возможном наличии взрывных устройств.

Как сообщало ИА Регнум, московские торговые центры и школы получили 4 сентября анонимные звонки с угрозой взрыва. По предварительным данным, сообщения о минировании поступили с территории Украины, людей с объектов не эвакуировали. Сотрудники оперативных служб провели выборочную проверку.

В ночь на 3 сентября после получения сообщения о минировании на Киевском вокзале в Москве объявили об эвакуации сотрудников и посетителей.

Восемь детских садов эвакуировали 7 августа в Орле после поступивших сообщений о минировании. Представители силовых структур начали проверку.