Москва, 21 сентября, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев договорились активизировать переговорный процесс по Нагорному Карабаху, в том числе по подготовке мирного договора Баку и Еревана. Такой договорённости лидеры двух стран достигли в ходе телефонных переговоров, состоявшихся 21 сентября по инициативе азербайджанской стороны.

«Условлено активизировать работу на переговорном треке в русле известных трёхсторонних договорённостей на высшем уровне 2020–2022 годов», ― говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечено, что прежде всего речь идёт о разблокировании транспортных связей, делимитации азербайджано-армянской границы и подготовке мирного договора между Баку и Ереваном.

Главы государств отметили важность последовательной реализации достигнутых договорённостей о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

«Большое значение в этом контексте придаётся начавшимся при посредничестве миротворцев переговорам между представителями Баку и Степанакертом», ― указали в Кремле.

Также Путин и Алиев обсудили первоочередные шаги по дальнейшей стабилизации обстановки и преодолению гуманитарных проблем в регионе. Владимир Путин акцентировал важность обеспечения при этом прав и безопасности армянского населения Карабаха. В свою очередь азербайджанская стороны подтвердила готовность взаимодействовать по этим вопросам с российскими миротворцами.