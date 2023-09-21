Москва, 21 сентября, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Больше половины россиян (52%) считают, что за скачивание фильмов не нужно платить. Такие результаты показал опрос ВЦИОМ «Онлайн-пиратство: за и против». Его результаты опубликовали 21 сентября.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Согласно данным ВЦИОМ, за пять последних лет жители России чаще стали воспринимать музыку, фильмы, книги и другие объекты интеллектуальной собственности как товар, аналогичный материальному благу.

Доля тех, кто признаёт за авторами право получать отчисления за каждую скачанную копию их произведения, вдвое увеличилась — с 19% до 34%.

«Одновременно с этим снизилась доля тех, кто считает текущий уровень доходов в стране недостаточным, чтобы требовать у россиян плату за просмотр и скачивание различного рода контента (52% против 71% в 2018 г.)», — сообщили авторы опроса.

Отвечая на этот вопрос, 14% опрошенных не смогли выбрать свой вариант, причём в группе активных телезрителей таким оказался каждый третий — 32%.

Социологическое исследование ВЦИОМ провёл 10 сентября методом телефонного интервью. В опросе приняли участие 1600 граждан России 18 лет и старше. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает двух с половиной процентов.

Как сообщало ИА Регнум, 14–16 июля фонд «Общественное мнение» провёл опрос «Динамика материального положения» в 53 российских регионах. Оказалось, что средним считают своё материальное положение 55% граждан.

Хорошим его назвали 23% граждан, плохим 19% опрошенных. У подавляющего большинства (69%) материальное положение за последние три месяца не изменилось, у 19% стало хуже, у 11% —лучше.