Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден оказался в неловкой ситуации во время совместного выступления с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН, сообщила 21 сентября Daily Mail.

Ricardo Stuckert/Brazil Presiden Президент США Джо Байден и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

Американский лидер врезался в флаг Бразилии, а также забыл про рукопожатие с президентом латиноамериканской республики по завершении их совместного выступления. Всё это произошло, когда оба лидера вышли на сцену, чтобы рассказать о своей инициативе по улучшению прав трудящихся в каждой стране.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3834478" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

По данным издания, выступление американского президента не задалось с самого начала. Байден прослушал начало речи Лулы да Силвы, так как не мог разобраться с гарнитурой для перевода. В какой-то момент Байден даже уронил наушник. Это, как подметило Daily Mail, вызвало раздражение бразильского президента.

Затем президент США произнёс бессвязную речь о своём «экономическом видении восстановления нашей экономики посередине и снизу вверх».

После своего выступления Байден удалился со сцены, так и не пожав руку бразильскому коллеге.

Это уже не первый подобный инцидент, который происходит с 80-летним президентом США Джо Байденом. В июне американский президент упал в ходе церемонии вручения дипломов в Академии ВВС США. После поздравления одного из курсантов Байден оступился, рухнув на сцену.

До этого в ноябре 2022 года глава Белого дома чуть не упал на сцене во время своей речи в Нью-Йорке, когда агитировал избирателей в поддержку губернатора штата Нью-Йорк Кэти Хокул. На сцене он наступил на некий предмет, который находился на полу, из-за чего едва не потерял равновесие.

Во время визита в Польшу в конце февраля президент США упал, поднимаясь по трапу самолёта. После падения американский лидер быстро встал без посторонней помощи и продолжил движение.