Москва, 21 сентября, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обвинил Запад в ведении гибридной войны против России. Как он отметил 21 сентября, происходит преследование всего русского, в том числе руками украинского народа и с использованием методов гитлеровской Германии.

Павел Бедняков/РИА Новости Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев

«Англосаксы, НАТО и их приспешники развязали против нашей страны гибридную войну с целью подорвать её суверенитет и территориальную целостность, используя ситуацию на Украине в качестве одного из средств истощения России», — сказал он.

Патрушев отметил, что таким способом Запад планирует снизить российское влияние на мировую политику. Он уточнил, что данные попытки сопровождаются массированными информ-атаками спецслужб, цель которых — дискредитировать российскую политику и власть. Это негативно влияет на общественно-политическую ситуацию, констатировал секретарь Совбеза. В противодействие этому Патрушев призвал подумать о дополнительных мерах по нейтрализации подобных угроз.

«Под диктовку англосаксов русофобия распространяется в странах Европы, прежде всего в прибалтийских государствах, где также преследуется всё русское. Сносятся памятники и сжигаются книги на русском языке аналогично тому, как это было в нацистской Германии», — заявил Патрушев.

Однако в то же время секретарь Совбеза не усомнился, что Россия достигнет целей, поставленных перед специальной военной операцией на Украине, и победит современный неонацизм, обеспечив этим равный диалог и взаимоуважение во всём мире.

«Вооружённые силы России героически решают боевые задачи в борьбе с поднявшим голову неонацизмом. Победа России над ним будет способствовать выстраиванию международных отношений на принципах взаимного уважения и равноправного диалога», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября Патрушев указал на усиление взаимодействия США и Великобритании в контексте спецслужб и использования технологических достижений и вооружённых сил. Он отметил, что это происходит на фоне активного вмешательства американских элит во внутренние процессы в Африке, Латинской Америке и Азии, и на фоне планов по созданию филиала НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Патрушев подчеркнул, что США не могут расстаться с мыслью и о «филиале» карманного НАТО на Ближнем Востоке.

Позднее секретарь Совбеза призвал страны выйти из-под влияния западного неоколониализма. Он заявил, что большей части человечества важно объединиться, чтобы войти в новый период мировой истории с новым миропорядком. Говоря о влиянии Запада в мире, Патрушев 15 сентября отметил, что западные страны бросили против России весь арсенал своих средств, в том числе тысячи подконтрольных им информационных ресурсов. Он добавил, что Запад всегда стремился ослабить Россию, страшась её величия и желая овладеть её богатствами.