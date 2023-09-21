Москва, 21 сентября, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщили 21 сентября в Кремле.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Алиев принёс извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента», — говорится в сообщении.

Президент Азербайджана пообещал провести тщательное расследование произошедшего с российскими военными. Виновные понесут наказание, сказал Алиев в беседе с российским лидером.

Стороны также обсудили первоочередные шаги по дальнейшей стабилизации обстановки и преодолению гуманитарных проблем в Нагорном Карабахе. Во время разговора Путин акцентировал важность обеспечения прав и безопасности армянского населения Карабаха.

Разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны.

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