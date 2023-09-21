Вашингтон, 21 сентября, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Глава киевской власти Владимир Зеленский не сможет выступить перед законодателями палаты представителей Конгресса США. Спикер нижней палаты Кевин Маккарти отказался созывать форум, где украинскому политику могли бы дать слово, а встретился с Зеленским в частном порядке. Об этом 21 сентября сообщила газета The New York Times.

Michael Kappeler/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

Издание отметило, причиной такого решения стал раскол в рядах законодателей-республиканцев, значительная часть которых выступает за сокращение помощи Украине. Сторонники поддержки Киева полагают, что выступление Зеленского могло бы переубедить их скептически настроенных коллег.

По информации газеты, Зеленский может выступить перед Сенатом США на закрытой сессии, которую намерен организовать лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер.

В преддверии встречи с украинским лидером Маккарти заявил 19 сентября, что не собирается гарантировать Зеленскому новое финансирование. Наоборот, конгрессмен отметил, что будет требовать от него отчётности за старое. Ранее Белый дом запросил у Конгресса дополнительные $24 млрд на помощь Украине, которая с февраля 2022 года уже получила от США свыше $110 млрд.

Координатор администрации США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 18 сентября признал рост числа недовольных финансированием Украины конгрессменов. По его словам, критикуют в основном республиканцы от правого крыла палаты Конгресса.

Как сообщало ИА Регнум, в июле глава Евросовета Шарль Мишель принял решение не приглашать Зеленского на саммит ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), несмотря на просьбы украинского лидера об участии в мероприятии. Как пояснил российский сенатор Алексей Пушков, некоторые страны наложили вето на участие украинского политика в саммите из-за того, что страны Глобального Юга имеют другой взгляд на украинский конфликт, нежели коллективный Запад.

В марте бывшему комедийному артисту, а ныне главе киевской власти Зеленскому второй год подряд не позволят выступить на церемонии вручения американской кинопремии «Оскар».

В мае Великобритания и Европейский вещательный союз (ЕВС) отказали украинскому лидеру в намерении выступить с видеообращением в финале конкурса «Евровидение». Организаторы отказ объяснили тем, что на конкурсе существует запрет на политические или аналогичные заявления.