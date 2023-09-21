Москва, 21 сентября, 2023, 12:30 — ИА Регнум. В Щербинке загорелся торговый центр. Как сообщил источник ИА Регнум, загорелись покрышки и картон.

Кадр из видео

Возгорание возникло в недостроенном административном торговом помещении «Стройхозцентр» на Симферопольском шоссе, 11.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3834473" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

На месте работают пожарные, ранг пожара повышен с первого до 1бис. По словам очевидцев, было слышно несколько хлопков, похожих на взрывы.

3 сентября ИА Регнум писало, что в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга возник крупный пожар площадью 800 квадратных метров. Горели складские помещения.