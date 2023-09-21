Баку, 21 сентября, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Переговоры делегаций Баку и Степанакерта по Нагорному Карабаху завершились 20 сентября в Евлахе.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Завершилась встреча с представителями армянских жителей Карабахского региона Азербайджана. Обсуждались вопросы реинтеграции проживающих в Карабахе армян», — сообщило азербайджанское информационное агентство АПА.

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На переговоры представители армянских жителей Карабаха прибыли в сопровождении российских миротворцев. Армянская делегация состояла из Давида Мелкумяна и Арега Авагяна, представителей Азербайджана возглавил Рамин Мамедов, ответственный за контакты с армянскими жителями Карабаха.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября, через сутки после начала азербайджанского «антитеррористического мероприятия» в Нагорном Карабахе, вызвавшего очередное обострение отношений Азербайджана и Армении, стороны пришли к соглашению. А тот же день с полудня по московскому времени (13:00 по местному) руководство Карабаха обязалось расформировать армию и вывести из региона военную технику и военных и прекратить боевые действия. Важную роль в процессе заняли российские миротворцы, находящиеся на территории Карабаха в соответствии с трёхсторонней договорённостью от 9 ноября 2020 года.

После того как премьер-министр Армении Никол Пашинян в начале октября прошлого года на саммите «Европейского политического сообщества» в Праге признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана, статус российских миротворцев оказался менее определённым. Комментируя происходящее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал процесс в Нагорном Карабахе и вокруг него внутренним делом Азербайджана.