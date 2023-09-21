Варшава, 21 сентября, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Польша проводит поставки оружия Украине в соответствии с ранее согласованными договорённостями. Об этом 21 сентября сказал пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

Kancelaria Premiera Матеуш Моравецкий

«Информирую, что Польша осуществляет только ранее согласованные поставки боеприпасов и вооружения, в том числе вытекающие из заключённых с Украиной контрактов», — заявил он в комментарии Польскому агентству печати.

Как сообщало ИА Регнум, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий 20 сентября заявил, что страна больше не поставляет оружие Украине из-за того, что Варшава сама запасается современнейшим вооружением. Вместе с тем, по словам главы правительства, Польша увеличила объём военных заказов.

В тот же день депутат Сейма Польши Кшиштоф Босак сообщил, что Украина должна Варшаве 101 млрд злотых (более $23 млрд) за оказанную Киеву помощь. Он обнародовал ролик, на кадрах которого он стоит перед посольством Украины и держит в руках счёт с затратами. Босак также напомнил о поданном Украиной против Варшавы иске в ВТО по факту введённых Польшей, Венгрией и Словакией ограничений на импорт отдельных товаров украинского агросектора.

Издание Rzeczpospolita 20 сентября сообщило, что президент Польши Анджей Дуда отменил встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским на 78-й сессии Генассамблеи ООН. Отказ объяснили тем, что расписание польского лидера якобы изменилось. При этом Дуда в ходе своего выступления на Генассамблее сравнил Украину с утопающим, тянущим на дно того, кто его спасает, и предупредил, что Польша будет действовать исходя из своих интересов.