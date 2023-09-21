Москва, 21 сентября, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Задержанный в Москве за сбыт наркотиков 51-летний американский музыкант и продюсер Трейвис Лик затягивал в наркобизнес молодых россиянок со сложной судьбой. Мужчина подсаживал их на наркотики, а потом шантажом заставлял делать закладки. Одной из таких была дочь известной художницы Вероника Грабанчук, 5 лет назад потерявшая мать при трагических обстоятельствах. Об этом ИА Регнум рассказал источник.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Задержанная в начале июня в Москве с наркотиками 22-летняя Грабанчук оказалась частью обширной схемы наркоторговцев, созданной американским музыкантом Трейвисом Ликом. 19 сентября следователи установили причастность бывшего продюсера «Тараканов» и «Слота» к еще одному преступлению. По версии следствия Вероника по распоряжению Трейвиса сделала закладку из пяти полимерных свертков с мефедроном общей массой 6,37 грамм в одной из многоэтажек на Фрунзенской набережной. Спустя пару часов её задержали с оставшимися свертками, которые она не успела заложить.

«19 сентября возбуждено еще одно уголовное дело за покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере (ч.3 ст.30 п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ) в отношении гражданина США Трейвиса Майкла Лика и гражданки России Вероники Грабанчук. Оба фигуранта уголовного дела находятся сейчас под стражей. По информации следствия, Трейвис вошёл в доверие к девушке, у которой несколько лет назад убили мать», — сообщил собеседник.

51-летнего гражданина США Лика задержали в Москве в начале июня по подозрению в сбыте наркотиков. 6 августа Хамовнический суд арестовал музыканта. Вину американец не признал. Но отмечается, что в его квартире на Запорожской улице в Москве в ходе обыска нашли нарколабораторию: весы, пакеты для фасовки, изоленту, наркотические вещества.

«В отношении гражданина США было возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере (ч.3 ст.30 п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ)», — рассказал собеседник агентства.

Такие же меры приняты к одной из его закладчиц. 22-летнюю Веронику Грабанчук задержали на Фрунзенской набережной 5 июня. Девушку поймали с поличным, она оставляла закладки недалеко от жилого дома. При себе у неё нашли несколько свёртков с мефедроном, где обнаружили наркотическое вещество массой 3,86 грамма. О Веронике было известно, что несколько лет назад она пережила большое потрясение, её мама пропала без вести, а позже была найдена задушенной. Убийцу так и не удалось найти.

Трейвис Майкл Лик известен в России как вокалист группы «Лови ночь». Также он являлся продюсером групп Louna, «Тараканы!» и «Слот». Ранее ИА Регнум сообщал, что Трейвис Лик до переезда в Россию служил в американском десанте и воевал в Ираке. Представители американского посольства присутствовали во время предъявления обвинения своему гражданину и продолжают следить за развитием ситуации, дипломаты посетили Лика после ареста.