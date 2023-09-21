Москва, 21 сентября, 2023, 13:09 — ИА Регнум. В Москве с крупной партией наркотиков задержали 22-летнюю Веронику Грабанчук, чью мать, художницу Елену Грабанчук, задушили 5 лет назад, а убийцу так и не нашли. После этой трагедии примерная девушка сильно изменилась, связалась с плохой компанией. Об этом ИА Регнум рассказал друг Грабанчук.

Кадр из видео Вероника Грабанчук и ведьма Аида Грифаль в программе «Последние 24 часа». НТВ

Ещё в середине апреля 2023 года в одном из подъездов на Комсомольском проспекте жильцы заметили подозрительные свёртки. Об этом они сообщили в полицию. Выехавшие на место оперативники изъяли пакетики и направили на экспертизу. В них оказалось 1,24 грамма наркотиков. По этому факту возбудили уголовное дело об обороте наркотиков в значительном размере (п. «б» ч.3 ст. 228.1 УК РФ).

После находки полицейские начали патрулировать район в поисках распространителя. 5 июня на Фрунзенской набережной недалеко от того самого дома на Комсомольском проспекте задержали Грабанчук, у которой при себе был 21 свёрток, часть из которых была перемотана изолентой. Девушку доставили в отдел, а свёртки изъяли и направили на экспертизу. Вскоре специалисты определили, что в свёртках находятся наркотики массой 3.86 грамма. Вероника не стала отпираться и созналась в том, что к моменту задержания она уже успела сделать 9 закладок с наркотиками. В отношении нее возбудили уголовное дело за оборот наркотиков в крупном размере (п.«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ). За это ей может грозить от 8 до 15 лет лишения свободы.

«На Фрунзенской набережной была задержана 22-летняя жительница Подольска, у которой было изъято 20 свертков с изолентой черного цвета и 1 пакет, в которых находилось наркотическое вещество массой 3,86 грамма. Кроме того, были получены признательные показания, что задержанная оставила 9 закладок с наркотическими веществами по адресу Фрунзенская набережная», — рассказал собеседник агентства.

Как оказалось, девушка была дилером в крупной сети, которую организовал гражданин США.

Несколько лет назад в семье Вероники Грабанчук произошла трагедия. 18 апреля 2018 года её мама художница Елена Грабанчук пропала. Женщина, как обычно, утром отвезла младшего ребёнка в детский сад в Подольске. Но на работе так и не появилась и перестала отвечать на звонки. Семья заявила об исчезновении Елены в полицию, кроме оперативников розысками художницы занимались и волонтёры «ЛизаАлерт», но почти 2 недели о местонахождении женщины ничего не было известно.

Днём 29 апреля туристы, пришедшие на смотровую площадку под Серпуховом, откуда открывается вид на место слияние рек Оки и Нары, заметили странный крупный предмет, который прибило к берегу. Это оказалось тело Елены Грабанчук. Никто не понимал, как женщина оказалась в 70 километрах от дома, её машина осталась припаркована у торгового центра в Подольске. Какое-то время основной версией следствия был несчастный случай. Но экспертиза показала признаки насильственной смерти — Елену Грабанчук задушили. Убийцу так и не нашли.

Друзья задержанной с наркотиками Вероники рассказали журналистам ИА Регнум, что до случившегося с мамой, девушка вела совершенно другой образ жизни. Вероника хорошо училась, помогала младшей сестре, а в свободное время писала стихи.