Ереван, 21 сентября, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ни разу не сказал напрямую про Нагорный Карабах в обращении к народу по случаю Дня независимости страны. Его выступление 20 сентября распространила пресс-служба правительства.

Илья Питалев/POOL/ТАСС Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Он отметил, что армянский народ переживает трудные времена. По мнению премьер-министра, это приходится делать не только ради свободы, но и для счастья будущих поколений, которое невозможно без мира.

«Для того чтобы эти условия были полными, необходим мир, то есть бесконфликтная обстановка. Мир является фактором, который обеспечивает и гарантирует безопасность, а также независимость и суверенитет», — сказал Пашинян.

Глава правительства также прокомментировал подписание им Алма-Атинской декларации, по которой Ереван признал территорию Азербайджана с учётом Нагорного Карабаха. Пашинян признал, что его многие критикуют за это.

«Проблема в том, что Алма-Атинская декларация и связанные с ней документы являются одним из основополагающих факторов независимости Республики Армения», — сказал глава государства.

Пашинян напомнил, что большинство граждан переизбрали его премьер-министром летом 2021 года, и поздравил всех с Днём независимости.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписание Пашиняном Алма-Атинской декларации, отметил, что после этого решение Баку провести «антитеррористические действия» в Нагорном Карабахе де-юре стало внутренним делом Азербайджана.

Боевые действия в Карабахе начались 19 сентября и закончились на следующий день, когда Степанакерт принял условия Баку по роспуску армии и прекращению сопротивления. В Азербайджане сообщили, что разработали программу реинтеграции армянского населения региона в соответствии с азербайджанским законодательством.

Представители Карабаха 21 сентября в сопровождении российских миротворцев прибыли в город Евлах на переговоры об условиях реинтеграции. С азербайджанской стороны их принял Рамин Мамедов, ответственный за контакты с армянскими жителями Карабахского региона.

Вместе с тем в Ереване начались массовые протесты, участники которых требуют отставки Пашиняна из-за того, что он отстранился от решения карабахского кризиса. По информации газеты «Грапарак», он встретился с соратниками и заявил, что не собирается уходить с поста премьера.