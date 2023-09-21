Москва, 21 сентября, 2023, 12:15 — ИА Регнум. На вооружение российской армии поступила первая партия новых модернизированных самоходных гаубиц «Мста-С». Об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

Тelegram-канал госкорпорации «Ростех» Новая модернизированная самоходная гаубица «Мста-С»

«В рамках выполнения государственного оборонного заказа 2023 года Ростех поставил Минобороны РФ первую партию новых модернизированных самоходных гаубиц 2С19М2 «Мста-С», ― говорится в сообщении госкорпорации в Telegram-канале.

В Ростехе добавили, что после модернизации «Мста-С» может работать в режиме «огневой налёт» и поражать цель одновременно несколькими снарядами по разным траекториям, что позволяет меньше находиться на огневой позиции и быстрее уходить от ответного удара. В минуту САУ может произвести до десяти выстрелов. Это позволяет сделать модернизированный механизм системы заряжания, которым оснастили боевую машину.

Кроме того, технику оснастили автоматизированной системой управления наведением и огнём (АСУНО-М). Благодаря ей наводка орудия после выстрела осуществляется автоматически. Кроме того, гаубица стала менее заметна в радиолокационном, тепловом и оптическом диапазонах.

Как сообщало ИА Регнум, в середине августа самоходную гаубицу «Мста-С» калибра 155 мм и 120 мм продемонстрировали на международном военно-техническом форуме «Армия-2023».

Уже в ближайшие месяцы на вооружение российской армии начнёт поступать новейшая российская колёсная самоходная артиллерийская установка (САУ) «Мальва» калибра 152 мм. Оружие уже прошло госиспытания, сейчас развёрнуто серийное производство.

Как уточнил первый заместитель гендиректора государственной корпорации «Ростех» Владимир Артяков, новая САУ за счёт колёсного шасси обладает высокой мобильностью, и у неё имеется автоматизированный расчёт параметров стрельбы всеми типами боеприпасов.

Представитель госкорпорации сообщил, что ведётся создание модернизированного варианта САУ «Мальва» с повышенной дальностью стрельбы. По его словам, это нужно для противоборства с гаубицами НАТО.