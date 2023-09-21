Брянск, 21 сентября, 2023, 12:04 — ИА Регнум. В Брянской области власти ввели режим ЧС после обстрела украинским танком Чаусовского сельского поселения в Погарском районе. Об этом корреспонденту РИА Новости сообщил глава районной администрации Сергей Цыганок.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Мы ввели режим ЧС, потому что в результате атаки пострадало имущество юридических и физических лиц», — сказал глава районадминистрации.

Как пояснил Цыганок, если в результате обстрела повреждения получили чьё-либо имущество, то власти вводят режим ЧС. После этого собственники могут обратиться в администрацию с заявлением для проведения экспертизы и составления смет. Пока заявлений собственников о том, какое именно имущество пострадало при обстреле, властям не поступали, добавил чиновник.

Погарский район граничит с Черниговской областью Украины.

Как сообщало ИА Регнум, приграничные территории России постоянно подвергаются обстрелу со стороны украинской армии. Губернатор Белгородской области Александр Богомаз заявил 18 сентября, что женщина 1941 года рождения пострадала при обстреле Вооружёнными силами Украины (ВСУ) села Каменский Хутор в Климовском районе. Снаряд попал в жилой дом. Ранее в тот же день глава региона сообщил о повреждении из-за обстрела ВСУ сельхозпредприятия в селе Лемешовка в Севском районе.

Помимо этого 14 сентября в результате обстрела ВСУ села Азаровка в Стародубском муниципальном округе Брянской области повреждения получили два жилых дома.

Также 15 сентября украинские военные нанесли удар по жилому району Новой Каховки, в котором никогда не было и нет военных.