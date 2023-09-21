Вашингтон, 21 сентября, 2023, 12:14 — ИА Регнум. Украина стала местом, где Пентагон проводит апробацию своих военных разработок, заявила 21 сентября помощник главы американского военного ведомства Мара Карлин в Институте Рональда Рейгана.

Иван Шилов ИА Регнум

Она заявила, что боевые действия позволяют точнее установить ряд моментов, существовавших пока в теории, и привела в пример военные операции США в Афганистане и в Ираке.

Именно в ходе боевых действий американские военные создавали «определённые вещи», сказала представитель Пентагона. Эти изобретения они применяли на поле боя, а также определяли, что нужно поменять в тактике, разработанной в штабах.

«И такой цикл очень важен. [Теперь] Украина — это лаборатория для изучения военных инноваций», — заявила Карлин.

По её словам, ВСУ и союзники Киева пользуются технологиями искусственного интеллекта для более точных оценок хода боевых действий. Это помогает лучше понять, что нужно Украине.

Она также заявила, что Пентагон в будущем году запланировал направить на инновационные разработки $145 млрд.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября американский министр обороны Ллойд Остин заявил, что ВСУ необходимы средства противовоздушной обороны и артиллерия. Так он ответил на вопрос о том, передаст ли НАТО украинской армии дальнобойные ракеты ATACMS.

На Генассамблее ООН 20 сентября председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС поставляет ВСУ оружия якобы только для того, чтобы украинская армия имела возможность обороняться и помогать атаковать Россию не стремится.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил 20 сентября, что к Западу по вопросам Украины нет никакого доверия.