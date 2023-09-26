Москва, 26 сентября, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Почти 95 тысяч московских дольщиков уже получили квартиры в домах, которые полностью реализовывались только с использованием эскроу-счетов, с начала действия «новой» схемы долевого строительства, сообщили в мэрии Москвы. Введенный механизм изменил не только взаимодействие застройщиков с покупателем, но и методы привлечения потенциальных покупателей недвижимости.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Новостройки

С 1 июля 2019 года сделки по покупке квартир в новостройках стали заключаться с использованием специальных эскроу-счетов, открытых в аккредитованных Центробанком кредитных организациях. Теперь покупатель жилья в строящемся доме перечисляет деньги на специальный счёт в банке, где средства будут храниться до тех пор, пока застройщик не достроит дом и не сдаст его в эксплуатацию, а также пока хотя бы один из дольщиков не оформит право собственности на свою квартиру. Только после этого строительная компания получит доступ к деньгам.

«Эскроу–счет есть некая панацея от человеческого фактора. Иными словами, застройщику по новым правилам не позволено своевольно и в угоду своим корыстным целям пользоваться деньгами дольщиков», — подчеркнул директор по развитию взаимозачетных операций ГК «Мособлреклама» Яков Катков. На строительном объекте в процессе проведения рекламной кампании может произойти достаточное количество всевозможных непростых ситуаций. В качестве примеров эксперт приводит постоянную и своевременную необходимость оформления проектной и разрешительной документации, а также правильно выстроенную строительную и снабженческую политику. По его мнению, ранее именно человеческий фактор влиял на финансовое благосостояние и судьбы многих семей дольщиков, участвующих своими «кровными» деньгами в процессе реализации (строительства) того или иного ЖК.

«До принятия поправок по эскроу–счету в ФЗ-214, если строительство ЖК останавливалось по тем или иным причинам, начинался всеобщий хаос и все участники строительного процесса начинали дружно (а иногда не дружно) думать, что делать и как быть дальше», — сравнил Катков. Еще одним препятствием становилось то, что зачастую ранее складывалась ситуация, когда ни денег, ни застройщика уже нет. На сегодняшний день при работе с эскроу–счетом таких проблем не возникает. «Даже если строительство на объекте по каким-то причинам останавливается, деньги дольщиков лежат в банке на эскроу–счете целые и в сохранности. А при наличии денег меняется застройщик», — объясняет Катков.

Таким образом, механизм эскроу-счетов также повлиял на доступ застройщиков к деньгам, которые могли бы быть использованы в том числе и для рекламы строительного объекта. Именно на этом принципе основан новый рекламный механизм «Мособлрекламы». «Рекламная кампания строительного объекта клиента (застройщика) длится на протяжении всего периода строительства. А рассчитывается он за оказанные рекламные услуги только после того, как построит дом», — поясняет Катков.